Política No dia dos 90 anos do voto feminino, Câmara recebe presidente que cortou microfone de vereadora Vereadoras reagiram ao discurso e argumentação do vereador de Aparecida. "É um dos mais absurdos que já ouviram no parlamento"

No dia em que a conquista do voto feminino no Brasil completa 90 anos, a Câmara Municipal de Goiânia foi palco de uma discussão a respeito do machismo na política. O ponto de partida foi o episódio ocorrido entre a vereadora Camila Rosa (PSD) e o presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, André Fortaleza (MDB), no início deste mês. Na ocasião, o presidente ...