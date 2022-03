Política No Patriota, Mendanha diz que mantém voto em Bolsonaro, mas não poderá fazer campanha para ele Na segunda-feira (28), o pré-candidato a governador, que ainda buscava filiação a algum partido da base bolsonarista, havia dito que estava disposto a fazer mais um palanque para o presidente

Com o partido definido, Gustavo Mendanha (Patriota) disse que ainda vota no presidente Jair Bolsonaro (PL), mas que não fará mais campanha para ele. O prefeito de Aparecida de Goiânia, que deixa o mandato nesta quinta-feira (31), para disputar o governo do estado, havia ensaiado fazer palanque para o presidente, na tentativa de se filiar a alguma sigla da base bolsonarista. O POPULA...