Política No Senado, Moro critica política econômica de Guedes e Bolsonaro De olho no Planalto, ex-juiz defende mudanças na PEC dos Precatórios e tenta se afastar do governo que integrou como ministro

Na primeira visita ao Senado desde que se filiou ao Podemos, o ex-ministro Sergio Moro chamou de “equivocada” a política econômica do governo Jair Bolsonaro, do qual fez parte até abril do ano passado. Pré-candidato à Presidência da República, Moro afirmou nesta terça-feira (23) ter “compaixão com brasileiros que passam fome” e disse que, se aprovada como está, a PEC dos...