Política Noleto, Dias e Vaz assumem cargos de diálogo com Congresso Goianos entram em funções ligadas ao relacionamento com os parlamentares, Estados e municípios, principalmente no que se refere à destinação de recursos

Com o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), três nomes de Goiás assumem cargos em ministérios, todos com funções ligadas ao relacionamento com o Congresso Nacional. Olavo Noleto foi indicado para secretário-executivo da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), posto que coloca o goiano como braço direito do ministro-chefe Alexandre Padilha (PT-SP). Já Sér...