Nora de Rogério Cruz é exonerada de cargo na Prefeitura de Goiânia

A nora do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) foi exonerada, em decreto publicado nesta quarta-feira (1º), do cargo de assessora especial na Secretaria de Governo de Goiânia. Conforme noticiado pela Coluna Giro na última terça-feira (30), Lua Malveira Oliveira havia sido nomeada para integrar a Unidade Executora do Programa Urbano Macambira-Anicuns. Com essa ...