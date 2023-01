O município de Iaciara, no nordeste de Goiás, terá novas eleições para a escolha dos novos prefeito e vice-prefeito na data provável de 5 de março deste ano, segundo definiu o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Haicer Sebastião Pereira Lima (PL), conhecido como Mano, e o vice, Marcos Pereira de Macedo (Solidariedade), tiveram seus mandatos cassados por ordem da Justiça - que acolheu a denúncia feita pelo Ministério Público Eleitoral - pela prática de captação ilícita de recursos financeiros durante a campanha, em 2020.

Conforme a resolução, as convenções para a escolha dos candidatos e deliberação sobre coligações deverão ser feitas pelos partidos políticos e pelas federações, no período de 19 a 20 de janeiro de 2023. Em seguida, os nomes definidos deverão solicitar o registro até as 19h do dia 24 de janeiro.

O Cartório Eleitoral do município, por sua vez, deverá publicar, até o dia 26 de janeiro, no Diário da Justiça Eletrônico, o edital contendo os pedidos de registro para ciência dos interessados. A partir daí, passa a correr o prazo de cinco dias para impugnações e apresentação de notícias de inelegibilidade.

O POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Iacira por e-mail às 8h56 desta sexta-feira (13), mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. As ligações também não foram atendidas. O espaço permanece aberto.

Histórico

A cassação dos mandatos do prefeito e seu vice ocorreu após ficar comprovado que houve irregularidades no processo de prestação de contas da campanha eleitoral dos políticos. De acordo com a decisão, foram identificadas doações por parte de funcionários da prefeitura de Iaciara, inclusive de alguns que não apresentavam condições financeiras, no valor total de R$ 48.140. A quantia, segundo o Ministério Público Eleitoral (MPE-GO), representa quase metade do total de recursos financeiros arrecadados em campanha.

Em setembro de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) negou o recurso eleitoral interposto pelos acusados e manteve a sentença do juiz da 29ª Zona Eleitoral de Goiás, Denis Lima Bonfim, que cassou os diplomas dos políticos. Em novembro do mesmo ano, o TRE-GO determinou a realização de novas eleições.

À época, o magistrado alegou ser clara a fraude nas doações, acrescentando que não se tratava de mera suposição, uma vez que vários indícios concluíram a existência de uma “engenhosa sistemática de fraude na realização das doações, no intuito de ocultar o real doador da campanha”.

O juiz também ponderou que os dois candidatos eram os gestores e disputavam a reeleição, portanto, esse vínculo funcional, por si só, já facilitava a movimentação financeira. Além disso, é claro, estavam interessados em assumir a futura administração.

Leia também:

MP aponta esquema onde o prefeito de Iaciara teria recebido mais de R$ 100 mil em diárias

Polícia investigará briga entre prefeito e vereador em Iaciara; veja o vídeo