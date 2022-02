Política Nova regra permitiu aumentar quadro de comissionados com salários menores Com 22 comissionados cada, Pastor Wilson (PMB) e Dr. Gian (MDB) têm o maior número de servidores; ambos justificam que equipes são para prestar um melhor serviço

Vereadores com as maiores equipes na Câmara de Goiânia, Pastor Wilson (PMB) e Dr. Gian (MDB) argumentam que o objetivo é melhorar o serviço prestado à população. Apesar de terem maior quantidade de servidores, os parlamentares não são os que têm as maiores despesas com pessoal. Isso ocorre porque há possibilidade de contratar mais servidores com vencimentos menores...