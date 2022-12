Política Novas mudanças na lei das OSs alteram contratos e a avaliação das entidades em Goiás Dias depois de aprovar, de forma relâmpago, a prorrogação do prazo limite para a vigência para 24 anos, o governo estadual enviou à Casa um novo projeto a fim de mudar as normas do regime jurídico de entidades

Cinco dias depois de a Assembleia Legislativa de Goiás aprovar, de forma relâmpago, a prorrogação do prazo limite para a vigência de contrato de uma organização social (OS) em Goiás para 24 anos, o governo estadual enviou à Casa um novo projeto a fim de mudar as normas do regime jurídico de entidades do tipo no estado. A matéria começou a tramitar já com relatório pront...