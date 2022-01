Política Novas vagas de desembargador destinadas ao quinto constitucional serão para representantes do MP-GO OAB-GO afirma não concordar e deve questionar decisão no Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Nesta quarta-feira (19), o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) deliberou, em sessão administrativa, que as duas próximas vagas de desembargador destinadas ao quinto constitucional (10ª e 11ª) serão preenchidas por representantes do Ministério Público Estadual (MPGO). A Ordem dos Advogados do Brasil – seção Goiás (OAB-GO), no entanto, não concordou c...