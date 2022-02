Política Novo Código Tributário Municipal também alterou regras do Imposto Sobre Serviços para autônomos ISS agora tem valor fixo e o impacto é variável de acordo com diferentes faixas; OAB-GO questiona o novo critério adotado

O novo Código Tributário Municipal (CTM) alterou o modelo de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para autônomos e liberais. Antes, o tributo variava a cada ano de acordo com a Unidade Fiscal de Referência (UFIR), usada como parâmetro para cobranças na prefeitura e atualizada de acordo com a inflação. Agora, o imposto tem valor fixo. O im...