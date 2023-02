Os novos responsáveis pela Polícia Civil e Polícia Científica assumiram os cargos nesta segunda-feira (6) e garantiram que trabalharão para manter a redução dos índices de criminalidade no estado. André Ganga é o novo delegado-geral da Polícia Civil. Já Ricardo Matos é o novo superintendente da Polícia Científica.

Ganga afirmou que o foco na ação da Polícia Civil será o combate aos crimes violentos, em especial os cometidos contra as mulheres, o que considerou como “inadmissível”.

“Nossa ideia é transformar a delegacia da mulher, que é municipal, em estadual. Com isso, vamos aumentar a capilaridade no interior e padronizando os atendimentos”, afirmou.

O novo delegado-geral disse que os indicadores desse tipo de crime devem ser medidos a cada seis meses. Além disso, Ganga prometeu um reforços nas ações na rua da Polícia Civil.

“Vamos trazer a parte operacional, de rua, da Polícia Civil, com a parte investigativa. Vamos reforçar as delegacias especializadas combatendo os crimes violentos”, completou.

O novo superintendente da Polícia Tecnico-Científica, Ricardo Matos, reforçou que dará continuidade aos trabalhos para “respostas efetivas, rápidas e certeiras nas investigações policiais”.

“Esperamos contribuir para essa Segurança Pública que vem atuando de forma integrada e cooperativa para que todos cidadãos tenham a certeza que poderão voltar para casa depois de um dia de trabalho”, disse.

O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, permaneceu no cargo e disse que o grande desafio é manter o estado de Goiás “como referência em segurança pública no país”.

“Vamos continuar diminuído todos os índices criminais. Continuaremos sendo referência e dando segurança ao povo goiano”.

Questionado sobre a implantação de câmeras nos uniformes de policiais, Brum informou que ainda não há precisão e que a prioridade é implantar o conceito de cidade inteligente, com mais câmeras pela cidade, e reforçar monitoramento e segurança nos presídios.

Saiba quem é André Ganga

André Gustavo Corteze Ganga é formado em Direito e Administração de Empresas pela Universidade de Ribeirão Preto, com pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Ele foi nomeado na sexta-feira (3) para substituir o delegado Alexandre Pinto Lourenço, que pediu exoneração do cargo no dia anterior. Lourenço alegou que os motivos para o afastamento são exclusivamente pessoais.

Dentre suas maiores experiências, Ganga já foi delegado de polícia em Caldas Novas, coordenador da Unidade Aérea da Polícia Civil de Goiás, superintendente de Polícia Judiciária, 17 anos como coordenador da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) do Grupo Tático 3 e instrutor, há 16 anos, da Escola Superior da Polícia Civil. Atualmente, André Ganga preside o Comitê Nacional dos Coordenadores de Operações Policiais Especiais do Brasil.

