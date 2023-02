Política Novo encontro com Haddad e governadores O encontro deve acontecer nesta terça-feira (7)

Após agenda com o comando do Exército nesta segunda-feira (6), o governador Ronaldo Caiado (UB) volta a Brasília nesta terça (7) para reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A expectativa é de que, acompanhado de outros governadores, Caiado discuta com o ministro estratégias para recuperar a capacidade de arrecadação dos estados. A principal demanda é relac...