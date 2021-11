Política Novo Gama é a 2ª pior do País em acesso à educação

Novo Gama foi o segundo pior do país no pilar de acesso à educação, no ranking de competitividade dos municípios. A cidade ficou na 410ª colocação no levantamento que analisou a performance de 411 municípios no Brasil. A posição já era ruim no ano passado, mas o município caiu mais seis colocações. O que mais o prejudicou foi o fato de só ter 3,16% dos estudantes de e...