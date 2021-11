Política Novo programa do governo estadual prevê R$ 350 mensais para alugueis ou prestações Trata-se do terceiro programa de transferência de renda proposto no segundo semestre de 2021

O governador Ronaldo Caiado (DEM) enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a criação do programa Pra Ter Onde Morar – Auxílio-Moradia, que consiste no pagamento de R$ 350 mensais para pessoas que têm dificuldade de pagar aluguel ou prestações de casa própria. A proposta é destinada a quem está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo F...