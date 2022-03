Política Novo titular da Sefin foi alvo de mais quatro ações de improbidade administrativa MP-GO denunciou Vinicius Henrique Pires Alves e sua empresa contábil por contratos sem licitação com prefeituras de municípios goianos

O novo secretário municipal de Finanças de Goiânia, Vinicius Henrique Pires Alves, e sua empresa, a JBV Assessoria e Contabilidade, já foram alvos de mais quatro ações por improbidade administrativa no Ministério Público de Goiás (MP-GO) por contratos sem licitação com prefeituras de outros municípios goianos. Em uma delas, eles acabaram absolvidos no Tribunal de Jus...