Política ‘Nunca fiz campanha com presidente da República’, diz Caiado

“Eu nunca fiz uma campanha com presidente da República”, afirmou o governador Ronaldo Caiado (UB), nesta segunda-feira (25), ao ser questionado sobre efeitos da falta de uma candidatura presidencial competitiva no sua campanha à reeleição. O presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado de Caiado na campanha de 2018, virá ao estado na sexta-feira (29) para oficializar a can...