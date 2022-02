Política ‘O Ministério Público não pode servir de trampolim político’ A convite de Augusto Aras, o goianiense Carlos Vinícius Alves Ribeiro assume no dia 11 de fevereiro a Secretaria Geral do CNMP

No dia 11 de fevereiro, o goianiense Carlos Vinícius Alves Ribeiro, promotor de Justiça desde 2004, assume a Secretaria Geral do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a convite do procurador-geral da República e presidente do CNMP Augusto Aras, com quem já trabalha na presidência do órgão e é tido como nome de total confiança. Será a primeira vez que um membro do...