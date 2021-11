O POPULAR fará, a partir da segunda-feira (8), uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO). Todas as sabatinas serão transmitidas ao vivo, às 8h30, pelo site do jornal e pela página do POPULAR no Facebook.

Confira o cronograma:

Pedro Paulo de Medeiros: 08/11

Valentina Jungmann: 09/11

Rodolfo Mota: 10/11

Rafael Lara: 11/11