Política O POPULAR vence Prêmio Sebrae de Jornalismo Rádio CBN/Goiânia e TV Anhanguera também foram vencedoras em suas respectivas categorias; tema central desta edição foi a importância dos pequenos negócios para a economia do País

O Sebrae Goiás entregou ontem a premiação da etapa estadual do 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo. O POPULAR foi o grande vencedor na categoria Texto, com a reportagem ‘A união faz a força para superar a crise’, da repórter Katherine Alexandria. Na categoria Vídeo, a TV Anhanguera levou todos os prêmios. O tema central desta edição do Prêmio Sebrae foi ‘A importância dos...