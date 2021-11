Política ‘O PSD não vai ser escolhido; vai escolher’, diz Henrique Meirelles, pré-candidato ao Senado Em meio a manifestações de insatisfação de aliados do governador Ronaldo Caiado (DEM), inclusive do senador Vanderlan Cardoso (PSD), Meirelles diz que tem foco na candidatura e não trabalha com hipóteses

“O PSD não estará em posição de ser escolhido; nós vamos escolher”, diz o pré-candidato a senador por Goiás pelo partido, Henrique Meirelles, em meio às conversas com os grupos políticos da situação e da base governista para definição da chapa que o partido vai compor. Em meio a manifestações de insatisfação de aliados do governador Ronaldo Caiado (DEM), inclusive do ...