Política ‘O PSDB não será peso, será protagonista’, diz Marconi Perillo, ex-governador de Goiás Tucano dá claros sinais de que disputará as eleições, mas não descarta as opções para governo, Senado e deputado federal

Mais presente nas redes sociais e em movimentações políticas e partidárias, o ex-governador Marconi Perillo diz que a rejeição ao seu nome tem diminuído no Estado e que o PSDB terá papel relevante nas eleições do ano que vem. “O PSDB não será peso, será protagonista”, afirma, ao ser questionado se poderia prejudicar a candidatura do prefeito de Aparecida de Goiânia...