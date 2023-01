Política O sol é para todos na briga pelo melhor lugar para ver Lula Calor escaldante de Brasília foi desafio para quem queria ver de perto o presidente; cerca de 300 mil pessoas, segundo a organização, participaram do evento

A possibilidade de ver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os próprios olhos, principalmente subindo a rampa tanto do Congresso Nacional como do Palácio do Planalto, rivalizou com um outro personagem importante durante todo o dia neste domingo (1º) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF). A sombra. Uma sombra. Qualquer sombra. Assim como fez na po...