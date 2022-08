Política Oito deputados elevam patrimônio em mais de 50% O campeão foi José Nelto (PP), com salto de R$ 7,84 mi em bens (em 2018) para R$ 48,5 mi este ano; ele passou à frente da deputada Magda Mofatto (PL), que atualmente soma R$ 32 mi

Oito deputados federais goianos tiveram aumento de mais de 50% do patrimônio nos últimos quatro anos, de acordo com declarações apresentadas à Justiça Eleitoral. O campeão foi José Nelto (PP), com salto de R$ 7,84 milhões em bens em 2018 para R$ 48,5 milhões este ano. O salário atual dos parlamentares é de R$ 33,76 mil. O segundo colocado no ranking da evolução pa...