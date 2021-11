Política Olavo de Carvalho não passou pela imigração para sair do Brasil e voou do Paraguai para os EUA O guru do bolsonarismo saiu do país depois de a Polícia Federal o chamar para depor e alegou problemas de saúde para não comparecer à oitiva

A saída à francesa do Brasil de Olavo de Carvalho após ser intimado pela Polícia Federal envolveu compra de passagens em dinheiro, viagem de carro até o Paraguai e cruzamento da fronteira sem passar pela imigração. O guru do bolsonarismo saiu do país depois de a PF o chamar para depor e alegou problemas de saúde para não comparecer à oitiva. Já nos EUA, gravou...