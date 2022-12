Política Olavo Noleto avalia que Caiado não fará oposição a Lula Escolhido para ser o secretário-executivo da Secretaria de Relações Institucionais do futuro governo Lula, goiano diz que governador terá “o respeito que lhe cabe”

Escolhido para ser o secretário-executivo da Secretaria de Relações Institucionais do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o goiano Olavo Noleto terá como uma das funções trabalhar no relacionamento do governo federal com os estados e municípios. Segundo ele, a linha será a de coalizão entre os entes, em defesa da democracia. “O presidente Lula tem uma orientação...