Política Onyx Lorenzoni pede agenda com prefeitos goianos para apresentar programa federal Ministro do Trabalho e Previdência solicitou momento para explicar política de contratação de jovens e pessoas acima de 50 anos

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, estará em Goiânia nesta segunda-feira (7) para apresentar, a prefeitos goianos, o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. O evento será no Teatro Goiânia, às 15h. Segundo o presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM), Carlão da Fox, a agenda foi organizada a pedido do ministro. “Foi uma reunião pedida...