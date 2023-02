Atualizada às 11h30 do dia 3 de fevereiro de 2023

Lucimário Benedito Camargo, conhecido como "Mário Furacão", foi preso de forma preventiva pela Polícia Federal (PF) em Rio Verde, cidade a 230 quilômetros de Goiânia, nesta sexta-feira (3), na 4ª fase da operação Lesa Pátria, que investiga os atos golpistas praticados no dia 8 de janeiro, em Brasília, no Distrito Federal (DF).

Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão e 14 de busca e apreensão em cinco estados (Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo) e no DF.

Em janeiro, o POPULAR mostrou que Furacão se filmou durante os atos antidemocráticos. Nas imagens, enrolado com uma bandeira do Brasil no pescoço, ele aparece dentro do Palácio do Planalto e, ao som de bombas e gritos, ataca o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a polícia.

No vídeo, Mário diz que os policiais que estavam jogando bomba para tentar dispersar os manifestantes são “covardes” e que “o poder emana do povo e o povo não vai sair. O povo não vai deixar ladrão governar o país, nem narcotraficante, muito menos comunista!”, afirma.

Mário também comenta que “a Constituição [Federal] agora é do povo” e atacou o Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que os ministros não a respeitam".

Em nota, a defesa de Furacão informou que a prisão dele é "totalmente desnecessária" e que ele jamais compactuou com qualquer ato de violência. Além disso, foi informado que Furacão estava em Brasília no dia 8 de janeiro para uma "manifestação pacífica, não tendo qualquer relação com os vândalos que atentaram contra os prédios dos Três Poderes".

Confira a nota na íntegra

A prisão do Sr. Lucimário Benedito, na visão da defesa, mostra-se totalmente desnecessária, uma vez que nosso cliente sempre esteve disposto a colaborar com a justiça. Ressalta-se ainda que o Sr. Lucimário jamais compactuou com qualquer ato de violência e estava em Brasília no dia 08/01 para uma manifestação pacífica, não tendo qualquer relação com os vândalos que atentaram contra os prédios dos três poderes.