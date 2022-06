Política Paço recua de nomeação de mãe no lugar de filho em assessoria do prefeito Nomeada para a sub assessoria de Comunicação de Rogério Cruz, em substituição a Diego Barbosa Reis, Delma Maria Barbosa não chegou a assumir o cargo

No prazo de uma semana, a Prefeitura de Goiânia nomeou a mãe para o lugar do filho na sub assessoria de comunicação do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), mas, mesmo publicando a “nova servidora” como responsável pela área em seu site, recuou da indicação e agora diz que ela não tomará posse por “não preencher requisitos técnicos”. A quase servidora em questão é Delma...