Política Pacheco cria comissão para atualizar lei do impeachment Grupo será comandado pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski e terá 180 dias para elaborar anteprojeto; atual legislação é da década de 1950

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), determinou a instalação de uma comissão de juristas para discutir e apresentar uma proposta legislativa para atualizar a lei do impeachment, datada de 1950.A comissão será presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski. Integram o grupo outros dez juristas, entre eles o ministro do Superior ...