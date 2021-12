Política Pacheco critica situação econômica Para presidente do Senado, brasileiros enfrentam “problemas que não precisávamos estar convivendo”, como inflação, desemprego e, sem citar nomes, “arroubos antidemocráticos”

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou duramente nesta sexta-feira (10) a situação econômica atual do Brasil, em particular a alta da inflação. Pacheco disse que estão cada vez mais presentes nas vidas dos brasileiros os “problemas que não precisávamos estar convivendo”.O senador mineiro participou na manhã desta sexta-feira (10) de um evento orga...