Política Pacheco e Lira divergem sobre riscos das eleições Enquanto Pacheco afirmou que um dos desafios do ano será a "defesa da democracia" e defendeu que derrotados respeitem o resultado da disputa, o deputado afirmou que os interesses políticos dos envolvidos devem ficar para outubro

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arhur Lira (PP-AL), divergiram nesta quarta-feira (2) em seus discursos sobre preocupações e riscos das eleições gerais deste ano, durante cerimônia de reabertura dos trabalhos legislativos, no Congresso. Enquanto Pacheco afirmou que um dos desafios do ano será a "defesa da democracia" e defendeu que de...