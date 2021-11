Política Pacheco eleva pressão para Alcolumbre pautar sabatina de Mendonça ao STF O presidente do Senado afirmou que não seria possível realizar esse esforço concentrado em uma data anterior por causa do feriado da Proclamação da República

Sem citar especificamente o caso do ex-ministro André Mendonça, indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agendou um esforço concentrado de três dias para a sabatina de autoridades indicadas para cargos.Pacheco ainda cobrou, de uma maneira geral, os presidentes de comissões do Senado para que façam durante o...