Política Pai de Cristiana Lôbo foi o engenheiro responsável pela construção do prédio da Alego em 1962 Clay Mendes chegou a receber, em 2012, a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, a mais alta honraria concedida pelo Poder

O pai da jornalista Cristiana Lôbo, que morreu nesta quinta-feira (11) em decorrência de um mieloma múltiplo, foi o engenheiro responsável pela construção do Palácio Alfredo Nasser, sede do Legislativo Estadual. Clay Mendes chegou a receber, em 2012, a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, a mais alta honraria concedida pelo Poder. N...