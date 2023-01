Em sessão extraordinária convocada para votar projetos do governo, a Assembleia Legislativa de Goiás começou a apreciar nesta segunda-feira (16) projetos de lei que retiram obrigatoriedade de que cargos de chefia na Casa sejam ocupados por servidores efetivos e aumentam o valor de quatro gratificações. A matéria é uma articulação do deputado estadual Bruno Peixoto (UB), que caminha para ser o futuro presidente da Assembleia, para contemplar mais aliados na próxima gestão.

Um dos projetos retira a exigência de que o diretor de Saúde da Alego e o secretário da Polícia Legislativa sejam servidores. O POPULAR apurou que a intenção é entregar a diretoria ao deputado Dr. Antônio (UB), não reeleito, e o comando da Polícia a indicado do deputado Coronel Adailton (PRTB).

Entidade que representa os policiais legislativos protestou e houve pedido de vista de deputados da oposição.

Também para acomodações políticas, o outro projeto, aprovado em primeira votação, cria quatro funções especiais de confiança (FEC) no valor de R$ 7 mil. O máximo era de R$ 4,5 mil. Outros 14 FECs de valores menores são exintas, o que compensaria os gastos segundo a justificativa do projeto.

A coluna Giro ja havia informado que Bruno fez acertos com outros seis deputados não reeleitos com espaços nas diretorias: Francisco Oliveira (MDB), que ficará com a diretoria-geral, Álvaro Guimarães, Tião Caroço, Chico KGL e Rubens Marques, todos do UB, e Henrique Arantes (MDB).

Na sessão desta segunda, foram aprovados os projetos do governo que adequam a LDO para incluir gastos com pessoal dos tribunais de contas do Estado e dos Municípios, além da Alego, e a correção da lei que criou a verba indenizatória, incluindo efetivos em cargos de chefia como beneficiários.

