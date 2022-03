Política Para Baldy, veto para vaga no Ministério da Economia foi político Baldy havia sido indicado pelo ministro da Casa Civil e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para a vaga de articulador político do Ministério da Economia

O presidente do Progressistas em Goiás, Alexandre Baldy, disse que foi vetado no Ministério da Economia, em dezembro, porque tentou-se, na época, antecipar acordos eleitorais para a chapa de governador no estado. A resposta foi dada durante entrevista ao programa Papo Político, da CBN Goiânia, nesta terça-feira (1º).Baldy havia sido indicado pelo ministro da Casa Civ...