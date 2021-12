Política Parlamentares veem discurso de Bolsonaro como esboço de estratégia para 2022 A oração antes da fala do presidente e a afirmação do filho de que o pai é um "humilhado que está sendo capacitado por Deus" miraram, na visão dos políticos, os fiéis e os partidos que os representam

Parlamentares de Brasília interpretaram os discursos de Jair Bolsonaro e do senador Flávio no ato de filiação do presidente ao PL como demonstração de que a estratégia para alcançar o 2º turno em 2022 do presidente será manter os votos entre evangélicos e evitar perda do eleitorado anti-PT para Sergio Moro (Podemos). A oração antes da fala do presidente e a afir...