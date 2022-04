Política Partidos de esquerda avançam na definição de candidato em Goiás Em reunião, dirigentes do PT, PSB, PCdoB e PV acordaram acelerar conversas para definir o pré-candidato ao governo estadual; PSB oficializou o nome do ex-governador José Eliton

Em reunião na manhã desta segunda-feira (25), dirigentes do PT, PSB, PCdoB e PV em Goiás se comprometeram a acelerar conversas para definir o pré-candidato ao governo e articular a composição da chapa majoritária. Conforme mostrou o Giro, o presidente do PSB, deputado federal Elias Vaz, propôs uma definição do nome até o dia 15 de maio. Na reunião, o PSB oficial...