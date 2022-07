Política Partidos em Goiás gastaram mais de R$ 1,5 mi com pessoal em 2021 Despesas totais somaram R$ 7,3 mi no ano passado, dos quais as legendas consumiram R$ 1,1 mi em assessoria jurídica; PSD teve o maior gasto

As despesas dos partidos políticos em Goiás somaram R$ 7,3 milhões em 2021. Neste montante, R$ 1,5 milhão foi aplicado na folha de pagamento. Além disso, as legendas gastaram R$ 1,1 milhão com assessoria jurídica, R$ 339 mil em transporte e R$ 61 mil em alimentação. O levantamento foi feito pelo POPULAR com base em dados das prestações de contas dos diretórios estaduais e mun...