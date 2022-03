Política Pastor de Goiânia envolvido em polêmica no MEC publica vídeo com mensagem a fiéis Gilmar não cita diretamente o caso no qual está envolvido e ressalta que é pregador há mais de 40 anos

O pastor Gilmar Silva dos Santos publicou vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (23) com discurso direcionado a fiéis da igreja da qual é líder, a Assembleia de Deus Ministério Cristo para Todos, que tem sede em Goiânia. O religioso é figura central em polêmica relacionada ao “gabinete paralelo” com suposta influência no destino de verbas do Ministério da Educação (MEC). ...