Política Pastor de Goiânia nega participação em gabinete paralelo no MEC: 'acusação leviana' Em comunicado, Gilmar Santos afirma que nunca interferiu nas relações institucionais da pasta

O pastor Gilmar Santos - líder da Assembleia de Deus Ministério Cristo para Todos, com sede em Goiânia, e envolvido na polêmica do suposto gabinete paralelo do Ministério da Educação (MEC) – publicou comunicado na noite desta quarta-feira (23) negando participação em grupo que teria influência nas decisões da pasta. O religioso chamou as informações sobre o tema pub...