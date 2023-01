Política Pastor de Luziânia está entre os presos por atos golpistas Goiás tem ao menos mais dois líderes evangélicos com registro de participação nos eventos, mas que não chegaram a ser detidos

O pastor Donizete Paulino da Paz, de 56 anos, foi um dos presos em Brasília devido à participação nos atos golpistas, que culminaram na depredação das sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Ele é o responsável pela Igreja Assembleia de Deus - Ministério O Deus das Nações, com sede em Luziânia, Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Outros pastores do estado també...