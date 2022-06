Política Pastor investigado por supostos desvios do MEC ora por 'vitória financeira em tempo de crise' A participação no culto evangélico da igreja Assembleia de Deus Ministério Cristo Para Todos foi transmitida pelas redes sociais do líder religioso

Investigado pela Polícia Federal por supostos desvios de recursos no Ministério da Educação (MEC), o pastor Gilmar Santos fez oração por “vitória financeira em tempo de crise” durante culto nesta terça-feira (28). A participação no culto evangélico da igreja Assembleia de Deus Ministério Cristo Para Todos foi transmitida pelas redes sociais do líder religioso. A fala g...