Política Patriota oficializa Mendanha com vice da mesma legenda Como adiantado pelo POPULAR, o ex-deputado federal Heuler Cruvinel completa a cabeça de chapa, em aceno aos eleitores do Sudoeste goiano

Com um vice do mesmo partido que o seu e outras seis siglas na aliança, Gustavo Mendanha (Patriota) foi confirmado, nesta sexta-feira (5), como candidato ao governo do estado com o discurso de que os apoios conseguidos são suficientes para levá-lo ao segundo turno contra o governador Ronaldo Caiado (UB). Como adiantado pelo POPULAR, seu candidato a vice-governador se...