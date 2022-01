Política PCO vai apoiar Lula mesmo com Alckmin de vice, diz dirigente "Não vamos nos comprometer com o programa dele, mas Lula representa, bem ou mal, a vontade popular, o que pode resultar numa mobilização do povo", diz Henrique Areas, da direção partidária

O nanico PCO (Partido da Causa Operária), de ultraesquerda, decidiu que apoiará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição, mesmo que o vice seja Geraldo Alckmin. "Não vamos nos comprometer com o programa dele, mas Lula representa, bem ou mal, a vontade popular, o que pode resultar numa mobilização do povo", diz Henrique Areas, da direção partidária. O partido, no...