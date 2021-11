Política PDT orienta deputados da sigla a votarem contra a PEC dos Precatórios Presidente do partido afirmou que Executiva Nacional concordou em ir contra a proposta no 2º turno

O presidente do PDT, Carlos Lupi, disse nesta 3ª feira (9.nov.2021) que a Executiva Nacional e a Bancada Federal do partido decidiram pedir a rejeição da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios na votação em 2º turno, que acontece nesta 3ª feira. “Atenção! Em reunião na sede do PDT em Brasília, a Executiva Nacional e a Ba...