Política PEC do ICMS é aprovada em Goiás após mudanças no texto Proposta que modifica critérios de distribuição do imposto aos municípios passa em 1º turno; alterações ocorreram após pressão de cidades grandes, como Goiânia e Anápolis, por redução de perdas

Com mudanças no texto para reduzir as perdas para grandes cidades, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera a distribuição de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios goianos, de autoria do governo estadual, foi aprovada na noite desta quinta-feira (2) com 27 votos a 12. A inclusão de emenda jabuti com alteração no teto de gast...