Política Pela primeira vez Caiado terá que disputar votos na direita, diz pesquisador Em entrevista ao programa Chega pra Cá, o pesquisador dos movimentos de direita, Makchwell Coimbra, analisou o cenário político desses grupos em Goiás e o contexto que promoveu a ascensão da extrema-direita no Brasil

As vaias ao governador Ronaldo Caiado (UB) durante evento no Parque de Exposições de Rio Verde, com presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do pré-candidato ao governo de Goiás, Vitor Hugo (PL), evidenciaram a disputa interna no eleitorado de direita no Estado. Em entrevista ao programa Chega pra Cá, nesta terça-feira (26), o professor de História da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e pesquisador dos movimentos de dire...