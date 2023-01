Política Perdas e movimento de Marconi fazem PSDB avaliar futuro Descontentamento com os caminhos do partido em nível nacional e vontade de prefeitos em estar na base do governo estadual inquietam tucanos

Ainda que não perca seu principal líder - o ex-governador Marconi Perillo -, o PSDB goiano tende a diminuir ainda mais este ano, com sinais de novas desfiliações, seja por descontentes com os caminhos do partido em nível nacional, seja por prefeitos ou lideranças no interior que querem ficar na base do governo nas eleições municipais. A informação de que Marconi admitiu...