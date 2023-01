Perfis que incentivam os atos golpistas em Brasília, no Distrito Federal (DF) continuam disponíveis no Facebook, Instagram, Twitter e TikTok nesta segunda-feira (9), mesmo após decisão do ministro Alexandre de Morares, do Supremo Tribunal Federal (STF). Foram listadas por Moraes 17 perfis.

O documento foi divulgado por volta da meia noite desta segunda-feira e colocava o prazo limite de duas horas para as plataformas bloquearem os canais. Em caso de descumprimento, as empresas devem pagar uma multa no valor de R$ 100 mil.

Além do bloqueio, as empresas devem enviar os dados cadastrais dos proprietários das páginas. O POPULAR conferiu todos os canais e, até às 10h25 desta segunda-feira, 10 contas já estavam bloqueadas, sendo uma do Facebook e nove do Instagram.

Dois canais restantes do Facebook, dois perfis do TikTok e três do Twitter ainda estão on-line.

Por nota, a assessoria da Meta, dona do Facebook e Instagram, informou que desde antes das eleições estão removendo conteúdos que possam incentivar o uso de armas ou invasão aos órgãos públicos. A empresa esclarece que está acompanhando a situação ativamente e continuará removendo contas que violam suas políticas.

O POPULAR entrou em contato por e-mail para a assessoria do Twitter e TikTok e aguarda retorno.

Confira a nota da Meta na íntegra:

Antes mesmo das eleições, designamos o Brasil como um local temporário de alto risco e passamos a remover conteúdos que incentivam as pessoas a pegar em armas ou a invadir o Congresso, o Palácio do Planalto e outros prédios públicos.

Agora também designamos este ato como um evento violador, o que significa que removeremos conteúdos que apoiam ou exaltam essas ações. Estamos acompanhando a situação ativamente e continuaremos removendo conteúdos que violam nossas políticas.