Política Perto de se filiar, Moro já vê impasse em diálogo com PSL Com filiação ao Podemos marcada para quarta-feira (10), ex-juiz busca em Brasília apoio a uma cogitada candidatura à Presidência da República

A uma semana de se filiar ao Podemos, o ex-juiz Sergio Moro desembarcou nesta quarta-feira (3) em Brasília para reuniões políticas, mas um dos principais compromissos dos quais participaria, um jantar com deputados do PSL, acabou cancelado devido a impasses no partido.A filiação de Moro ao Podemos está marcada para a próxima quarta-feira (10). O ex-magistrado viajou à cap...